Зидан о победе над «Барсой»: «Прекрасные ощущения. Мы играли превосходно во втором тайме»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу в матче Ла Лиги с «Барселоной» (2:0).

«Прекрасные ощущения. Первый тайм был весьма непрост, соответствуя уровню матча. Но второй был очень хорош: в нападении мы играли превосходны и, что важнее всего, прекрасно прессинговали.

Против таких команд нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать. Если дать «Барсе» играть, будешь бегать за мячом, и это действительно плохо.

Винисиус заслужил этот важный гол в ворота важного соперника.

Я рад за Мариано, потому что ему было непросто из-за того, что он мало играл. Мы все рады за Мариано, он полностью выложился на поле», – сказал Зидан.

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