Зидан о победе над «Барсой»: «Прекрасные ощущения. Мы играли превосходно во втором тайме»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу в матче с «Барселоной» (2:0).

«Прекрасные ощущения. Первый тайм был весьма непрост, соответствуя уровню матча. Но второй был очень хорош: в нападении мы играли превосходны и, что важнее всего, прекрасно прессинговали.

Против таких команд нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать. Если дать «Барсе» играть, будешь бегать за мячом, и это действительно плохо.

Винисиус заслужил этот важный гол в ворота важного соперника.

Я рад за , потому что ему было непросто из-за того, что он мало играл. Мы все рады за Мариано, он полностью выложился на поле», – сказал Зидан.