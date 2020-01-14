Перес встретился с Зиданом и выразил ему поддержку перед класико

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Флорентино Перес Футбол

«Реал» и «Барселона» сыграют сегодня в 26-м туре чемпионата Испании. 

В четверг президент мадридского клуба Флорентино Перес встретился с главным тренером Зинедином Зиданом и выразил ему поддержку.

Цель разговора Переса с Зиданом заключалась в том, чтобы поднять уверенность и поддержать команду в трудный период.

Напомним, в среду «Реал» дома проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» – «Барселона». Начало – в 23:00 по московскому времени.

Гвардиола удивил «Реал» схемой. Сработало не все, но Пеп отлично реагировал по ходу матча

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья