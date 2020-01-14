Чемпионат Испании. «Реал» против «Барселоны», «Атлетико» в гостях у «Эспаньола»

В 26-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» выиграл у «Вальядолида» (1:0).

В воскресенье состоится матч «Эспаньол» – «Атлетико». Завершится тур класико между и «Барселоной».

Чемпионат Испании

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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