Чемпионат Испании. «Реал» против «Барселоны», «Атлетико» в гостях у «Эспаньола»

В 26-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» выиграл у «Вальядолида» (1:0).
В воскресенье состоится матч «Эспаньол» – «Атлетико». Завершится тур класико между «Реалом» и «Барселоной».
Чемпионат Испании
26-й тур
- Дата проведения
- 1 марта, 14.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 1 марта, 16.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 1 марта, 18.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 1 марта, 20.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 1 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 29 февраля, 15.00, «Ипуруа»
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Эйбар –
Йоэль Родригес, Арбилья, Оливейра, Бигас, Хосе Анхель, Леон (Де Бласис, 84), Диоп, Кристофоро, Орельяна, Энрик (Кике Гарсия, 88), Шарлес (Эскаланте, 78).
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Леванте –
Фернандес, Мирамон, Постиго, Бруно Гонсалес, Тоньо, Моралес, Кампанья, Вукчевич (Мелеро, 67), Барди, Рохер Марти, Майораль (Леон, 67).
- Предупреждения:
- Энрик (50), Орельяна (60), Хосе Анхель (62), Мирамон (71), Постиго (72).
- Дата проведения
- 29 февраля, 18.00, «Месталья»
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Валенсия –
Силлессен, Габриэл Паулиста, Васс, Гайя, Диакаби, Парехо, Кондогбиа, Солер, Ферран Торрес (Собрино, 88), Гамейро (Черышев, 74), Макси Гомес (Гедеш, 46).
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Бетис –
Роблес, Сидней, Манди, Морено, Эдгар Гонсалес (Аленья, 72), Эмерсон, Гуардадо (Морон, 82), Хоакин (Тельо, 72), Каналес, Фекир, Иглесиас.
- Дата проведения
- 29 февраля, 20.30, «Бутарке»
- Голы:
- 0:1 – 47 Лукас Перес, 1:1 – 59 Каррильо.
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Леганес –
Куэльяр, Авазьем, Омеруо, Сиовас, Бустинса (Руибаль, 52), Эрасо (Хиль, 58), Рубен Перес, Родригес, Оскар Родригес, Герреро (Ресио, 75), Каррильо.
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Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа (Магальян, 46), Эли, Дуарте, Мендес (Пере Понс, 63), Фейса, Ману Гарсия, Алеиш Видаль, Лукас Перес, Хоселу (Берк, 77).
- Предупреждения:
- Дуарте (41), Фейса (67), Хиль (68), Авазьем (71), Алеиш Видаль (83), Рубен Перес (90).
- Дата проведения
- 29 февраля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
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Гранада –
Руй Силва, Вальехо, Дуарте, Мартинес, Фулькье, Эррера, Этеки (Азиз, 57), Кейбаши, Вико (Мачис, 74), Вадильо (Пуэртас, 63), Сольдадо.
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Сельта –
Рубен Бланко, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Бельтран (Диоп, 90), Йокушлу, Рафинья, Аспас, Смолов (Санти Мина, 57), Систо (Мендес, 70).
- Дата проведения
- 28 февраля, 23.00, «Реале Арена»
- Гол:
- 1:0 – 60 Янузай.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Монреаль, Эдегор (Сангальи, 90), Субельдия, Мерино, Янузай, Исак (Виллиан Жозе, 62), Ойарсабаль (Барренечеа, 69).
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Вальядолид –
Масип, Мойяно, Оливас, Салису, Рауль Гарсия, Сан-Эметерио (Порро, 75), Хоакин Фернандес (Плано, 63), Алькарас, Гвардиола, Сандро Рамирес, Унал.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.