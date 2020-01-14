Зидан о класико: «Голова, сердце и единение – такова формула. «Реал» сделает все для победы»

Главный тренер Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

«Формула на класико – голова, сердце и единение. Все здесь чрезвычайно мотивированы. Предстоит красивый матч, и у нас есть прекрасная возможность показать хороший футбол. Мы сделаем все возможное, чтобы победить.



В игре против такого хорошего соперника может произойти все, но важно, как мы отреагируем. Нам придется играть в том же духе, что и первые 78 минут против «Манчестер Сити».

Каждая игра важна для «Реала». Мы играем за три очка. Понимаем, что этот матч отличается от остальных.

Мы дома и отдадим все, что у нас есть. После этого будет еще 12 матчей, и мы будем бороться.

У нас есть шанс быть частью таких матчей, нужно наслаждаться этим. Это футбол, нам придется держаться вместе и сосредоточиться на игре», – сказал Зидан.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.