Сетьен о победе в Ла Лиге: «Уверен, «Барсе» будет недостаточно выиграть класико»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о предстоящем матче 26-го тура с «Реалом».

«Это может быть очень важный день. Победа обеспечит нам лидерство. Не знаю, будет ли этого достаточно [для победы в чемпионате Испании]. Уверен, что не будет.

Мы видим, что в футболе происходят очень странные вещи, но я не очень доверяю форме. В футболе нужно оставлять прошлое позади. Награды даются за настоящее.

В класико люди часто забывают об очках, о месте в турнирной таблице. В этом матче обе команды играют изо всех сил и не ориентируются на ситуацию, в которой они находятся.

Я ожидаю, что игра будет предельно равной. Вопрос в том, кому удастся вырвать победу», – отметил Сетьен.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.