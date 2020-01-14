Слуцкий о зарплатах игроков: «Миллионы помогут на пенсии при выборе между Мальдивами и Багамами. Работа на тренировках с этим не связана»

Главный тренер Леонид Слуцкий поделился мыслями о влиянии больших зарплат на футболистов.

– Большинство российских футболистов чемпионата России – долларовые миллионеры. Их сложно мотивировать?

– Нет. К тому же в нашем «Рубине» не уверен, что есть много долларовых миллионеров. В моих прежних командах тоже такого не было.

Конечно, мы все поразимся, если сейчас к нам зайдет Акинфеев, увешанный всеми своими медалями. Но они ему не помогут, если он выйдет даже хотя бы против команды второй лиги.

Миллионы помогут на пенсии, когда ты будешь выбирать между Мальдивами или Багамами. Работа на тренировках с этими мыслями не связана, это разные вещи.

Я ни разу не видел футболиста, который был ленив, потому что был богат. Он был ленив просто потому, что был ленив.

– Большие деньги не демотивируют?

– Они демотивировали, например, братьев Березуцких в ЦСКА в последние сезоны. Когда они стали чуть ниже по отношению к самим себе, близнецы знали, что не пойдут в ФНЛ, чтобы заработать еще.

У них есть деньги, им не нужно было зарабатывать любым способом. Но в расцвете карьеры даже самые обеспеченные футболисты не говорят, что больше не хотят бегать.

Такие вопросы возникают из-за отношения к российским футболистам. Когда ЦСКА каждый год выходил в Лигу чемпионов, все их многомиллионные зарплаты отбивались бонусами за участие в турнире. Они их зарабатывали в прямом смысле слова, – заявил Слуцкий.