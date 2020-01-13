Ван дер Варт о Слуцком: «В Нидерландах скучают по его инстаграму, а не по тренерской работе»

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Экс-полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт высказался о бывшем тренере «Витесса» Леониде Слуцком, ныне возглавляющем «Рубин».

– В Нидерландах скучают по Слуцкому?

– Конечно, он же забавный. Но скучают по его инстаграму, а не по тренерской работе (смеется). В конце «Витесс» уже не играл в футбол, выглядел плохо, и тренер принял решение уйти.

Скажите, а в России это нормально, когда берешь собаку и делаешь такое? Какая-то странная традиция.

– Футбол Слуцкого казался оборонительным на фоне того, что принято в Нидерландах?

– Просто для него было главным побеждать. Моуринью и многих других тренеров тоже не заботит игра – главное результат, – сказал ван дер Варт.

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