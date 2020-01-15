Сетьен об удалении Видаля: «Решение судьи было слишком суровым»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен после ничьей с (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о позиции полузащитника и прокомментировал его удаление.

«Месси часто смещается в эту зону, но, кто бы там ни играл, на этой позиции нужно действовать сильно широко. Было тяжело взломать оборону «Наполи» и найти удачный ход, поскольку хозяева всегда были начеку. У Видаля было задание больше помогать в обороне, так как Руй играл хорошо.

[об удалении Видаля] Я плохо видел этот эпизод, но решение судьи, пожалуй, было слишком суровым. Желтая за фол – это одно, вторая желтая – это уже чересчур. В напряженных моментах матча у темпераментных игроков такое бывает. Мы теряем важного футболиста на ответный матч, но постараемся найти ему наилучшую замену», – сказал Сетьен.

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