Тихонов о скандале на Кубке легенд: «Херню устроили. Бенаюн девушке-судье наговорил приличные слова»

Бывший полузащитник «Спартака» эмоционально высказался о скандале на Кубке легенд.

По ходу финала турнира между сборной России и сборной звезд двоих футболистов звезд – и Йон-Арне Риисе – удалили за разговоры с арбитром. После этого соперники россиян ушли с поля.

Примерно через 10 минут игроки сборной звезд вернулись. Красную карточку Риисе заменили на желтую. Сборная звезд ушла при счете 4:4.

– Что случилось в самом конце?

– Да не в самом конце, толкнули Бенаюна чуть-чуть, фол, возможно, и был. Но после этого всю игру сломали. Он девушке-судье наговорил приличные слова, поэтому она дала ему красную карточку.

Просто надо мужчиной оставаться до конца, чего ты подходишь к женщине и начинаешь ее оскорблять? Ну толкнули тебя, ну вдруг не свистнула, бывает, все.

А вот после этого момента пошло-поехало. Наплакали себе, каждый спорный момент теперь будут уходить с поля, как-то это некрасиво.

Вы мужчины, играйте до конца, играйте так же жестко, какие проблемы? Вот эту херню устроили, любят нас или не любят, понимаете? Настроили болельщиков против нашей команды, что аж свистеть начали. Тоже некрасиво, – выложил видео со словами Тихонова телеграм-канал «Скиньте мяч».

Также экс-игрок «Спартака» прокомментировал ситуацию с голом россиян в концовке встречи.

При счете 6:5 в пользу звезд сборная России забила ответный мяч, когда на табло истекло время. Арбитр Александра Пономарева засчитала гол.

В итоге было объявлено, что 6-й гол сборной России не засчитан. Победу присудили сборной звезд, до этого 11 раз подряд в турнире побеждала команда России.

– По голу после сирены скажу так: финальную точку всегда ставит арбитр. Судья всегда добавляет какие-то 15-20 секунд.

Даже когда угловой у нас был, оставалось 20-30 секунд, я даже Маттерацци оттолкнул, потому что он мяч держал. Поэтому судья и решила добавить еще время.

И в других играх было такое, но они уже и пенальти бить не хотели. Вот и решили ничего уже не делать и отдать победу, главное чтобы бардака совсем не было.

Когда мяч во время игры долго не вводят, добавляют время после сирены, а они все бегали туда-обратно еще.

– То, что они ушли, это проявление слабого характера?

– Некрасиво, еще и уговаривать их пришлось. Вы лучше судье ничего не говорите, она девушка тем более, а вы ее матом кроете, а не уходите. Особенно Бенаюн, которого толкнули один раз, и весь бардак из-за него начался, – заявил Тихонов Sport24.

Финал Кубка легенд завершился скандалом. Россия забила после свистка, после споров гол отменили

Сборная звезд покинула поле в финале Кубка легенд с Россией из-за судейства