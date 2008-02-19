Холанд о Роналду: «Хочу встретиться и рассказать, что стал футболистом из-за него»

Теги Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду Ювентус бундеслига Германия серия А Италия Эрлинг Холанд Футбол

Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, что является поклонником нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я бы хотел однажды встретиться с Криштиану. Пообщаться с ним и сказать, что стал футболистом из-за него.

Он всегда был для меня примером для подражания», – сказал Холанд.

Тухель подстроил схему под «Дортмунд» – и провалился. Холанд прекрасен, но лучший – Витцель

До 16 лет Холанд тренировался с девчонкой и середняками, а теперь положил два «ПСЖ»

Холанд – скромный волшебник (говорит, что ему нужно прибавлять). Неймар пытался тащить, но «ПСЖ» впервые пробил в створ только на 65-й минуте

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