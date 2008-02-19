Холанд о Роналду: «Хочу встретиться и рассказать, что стал футболистом из-за него»

Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, что является поклонником нападающего «Ювентуса» .

«Я бы хотел однажды встретиться с Криштиану. Пообщаться с ним и сказать, что стал футболистом из-за него.

Он всегда был для меня примером для подражания», – сказал Холанд.

Тухель подстроил схему под «Дортмунд» – и провалился. Холанд прекрасен, но лучший – Витцель

До 16 лет Холанд тренировался с девчонкой и середняками, а теперь положил два «ПСЖ»

Холанд – скромный волшебник (говорит, что ему нужно прибавлять). Неймар пытался тащить, но «ПСЖ» впервые пробил в створ только на 65-й минуте