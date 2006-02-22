Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Тоттенхэм», «Ман Сити» в гостях у «Лестера»

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В 27-м туре АПЛ «Челси» в лондонском дерби сразится с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» встретится с «Лестером».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет «Уотфорд», «Арсенал» – «Эвертон», а в понедельник «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии

27-й тур

Челси – Тоттенхэм
Дата проведения
22 февраля, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
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Саутгемптон – Астон Вилла
Дата проведения
22 февраля, 18.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Брайтон
Дата проведения
22 февраля, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Ньюкасл
Дата проведения
22 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Борнмут
Дата проведения
22 февраля, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Манчестер Сити
Дата проведения
22 февраля, 20.30, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Уотфорд
Дата проведения
23 февраля, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Норвич
Дата проведения
23 февраля, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Эвертон
Дата проведения
23 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ливерпуль – Вест Хэм
Дата проведения
24 февраля, 23.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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