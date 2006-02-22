Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Тоттенхэм», «Ман Сити» в гостях у «Лестера»

В 27-м туре АПЛ «Челси» в лондонском дерби сразится с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» встретится с «Лестером».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет «Уотфорд», «Арсенал» – «Эвертон», а в понедельник «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ