Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Тоттенхэм», «Ман Сити» в гостях у «Лестера»

В 27-м туре АПЛ «Челси» в лондонском дерби сразится с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» встретится с «Лестером».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет «Уотфорд», «Арсенал» – «Эвертон», а в понедельник «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом».
Чемпионат Англии
27-й тур
- Дата проведения
- 22 февраля, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 22 февраля, 18.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 22 февраля, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 22 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 22 февраля, 18.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.30, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 23 февраля, 17.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 23 февраля, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 23 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 24 февраля, 23.00, «Энфилд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.