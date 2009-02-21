Товарищеские матчи. ЦСКА против «Рапперсвиля», московское «Динамо» разгромило минское

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Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона в Премьер-лиге.

Московское «Динамо» уверенно разобралось с минским «Динамо» (4:0), ЦСКА играет со швейцарским «Рапперсвилем».

Товарищеские матчи

Кампоамор, Испания

ЦСКА Россия – Рапперсвиль-Йона Швейцария – 0:0 (первый тайм)

ЦСКА: Тороп, Набабкин, Дивеев, Гогуа, Котин, Щенников, Бистрович, Бийол, Кучаев, Марадишвили, Шкурин.

Белек, Турция

Динамо Москва Россия – Динамо Минск Беларусь – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Шиманьски (29), 2:0 – Игбоун (43), 3:0 – Н’Жи (73), 4:0 – Н’Жи (76).

«Динамо» Москва: Мицаев, Ордец, Шуньич (Рауш, 46), Рыков (Евгеньев, 61), Скопинцев (Соснин, 69), Морозов, Нойштедтер (Плиев, 69), Каборе, Игбоун (Жоаозиньо, 72), Шиманьски (Панченко, 61), Н’Жи.

Марбелья, Испания

Оренбург Россия – Сарпсборг Норвгия – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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