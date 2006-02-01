Товарищеские матчи. «Зенит» против «Дюделанжа», ЦСКА – «Тироль», «Динамо» победило «Младость»

Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона в Премьер-лиге.

«Зенит» встречается с «Дюделанжем», ЦСКА – с «Тиролем», «Динамо» победило «Младость» (3:1) и сыграет со «Слованом».

Товарищеские матчи

Белек, Турция

Динамо Россия – Младость Сербия – 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Рыков (9), 2:0 – Панченко (12, с пенальти), 3:0 – Панченко (15), 3:1 – Павлович (40, с пенальти).

«Динамо»: Лещук, Плиев (Федоров, 46), Рыков (Калачев, 72), Евгеньев (Зорин, 72), Морозов, Каборе (Школик, 62), Жоаозиньо (Гоманюк, 60), Соснин (Москвичев, 62), Панченко (Усанов, 68), Кардозу (Карапузов, 60), Игбоун.

Ларнака, Кипр

Уфа Россия – Чукарички Сербия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кротов (57).

Бенидорм, Испания

Зенит Россия – Дюделанж Люксембург – 0:0 (первый тайм)

«Зенит»: Кержаков, Смольников, Осорио, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Белек, Турция

Динамо Россия – Слован Чехия – 17:00

Белек, Турция

Сочи Россия – Спартак Трнава Словакия – 17:00

Турция

Ахмат Россия – Шахтер Солигорск Беларусь – 17:00



Ларнака, Кипр

Уфа Россия – Лиепая Латвия – 18:00

Кампоамор, Испани

ЦСКА Россия – Сваровски-Тироль Австрия – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.