Месси о Лаутаро: «Он впечатляет. Хочу, чтобы Мартинес перешел в «Барсу» и боролся за ЛЧ»

Форвард «Барселоны» высказался о нападающем «Интера» Лаутаро Мартинесе.

- Абидаль рассказал, что не исключено, что Лаутаро и присоединятся к «Барсе» летом. Как вам Лаутаро?

– Он впечатляет, у него потрясающие данные. Казалось, что Лаутаро станет отличным игроком, теперь он сделал огромный скачок и показывает это.

Мартинес очень силен, у него отличное завершение при выходе один на один, много забитых голов. В штрафной он может побороться с кем угодно, устойчив на ногах, меняет ход движения и забивает. Очень качественный и разносторонний игрок.

- Лаутаро сказал, что ему нравится Луис Суарес. Это было бы потрясающе, если они будут играть в одной команде.

– Хотел бы я, чтобы все они пришли сюда и поборолись за трофеи, включая Лигу чемпионов. Лаутаро очень похож на Луиса, у них прекрасная координация, они хорошо держат мяч во время прессинга и при голах. У них много схожего.

- Сам Суарес заявил, что «Барса» должна подписать форварда, учитывая его возраст. Могут ли они дополнять друг друга – новичок и опытный игрок, который передаст эстафету первому?

– Да, как я уже говорил, все хорошие игроки в конце концов приспосабливаются и привыкают. Луис имеет огромный опыт и может помочь адаптации Лаутаро в клубе и , но пока это лишь догадки, – сказал Месси.

«Барселона» готова выкупить Лаутаро у «Интера» за 111 млн евро летом, как и «Реал»