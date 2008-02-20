Месси о 0:4 от «Ливерпуля»: «У меня до сих пор нет объяснения»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился воспоминаниями о поражении от «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

– Чего не хватает команде в Лиге чемпионов?

– Я думаю, стабильности в игре. Мы должны реализовывать на практике как можно быстрее то, над чем работаем на тренировках.

Нужно действовать более надежно, не допускать глупых ошибок, которые мы делали в течение всего года. Не совершать того, что мы позволяли себе в Риме и Ливерпуле, где мы просто отдавали игры. Казалось, что отключаемся, и дальше с нами происходит то, что происходит.

Нужно уделять внимание даже мелким деталям, потому что в Лиге чемпионов каждая деталь имеет значение. Нужно стараться достичь идеала во всем, чтобы иметь шанс на победу.

– Вы можете объяснить то, что произошло в Риме и Ливерпуле?

– Если честно, нет. Я не нахожу никакого объяснения. Особенно для того, что случилось в Ливерпуле.

Такая игра, как в Риме, может случиться один раз и застать врасплох. Но затем это происходит снова в следующем же году, когда результат был в нашу пользу.

И это в большей или меньшей степени похожие ситуации, так что мне сложно это объяснить.

– В документальном фильме Matchday вы говорите во время матча на «Энфилде»: «Давайте сделаем так, чтобы Рим не повторился снова».

– Мы знали, что «Ливерпуль» может забить на этом стадионе, и идея была в том, чтобы это не произошло с нами еще раз.

Они продолжили бороться, но мы не делали этого, хоть и были лучше. У нас все еще были шансы забить и закончить все, но мы этого не сделали. Мы знали об этом, мы были готовы, и это произошло снова.

– Вы бы хотели снова сыграть с ?

– Давайте сначала о «Наполи», – сказал Месси.