Абидаль о конфликте с Месси: «Осознал, что есть вещи, которые должны решаться внутри клуба, а не в прессе»

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль высказался о ситуации в клубе на презентации форварда Мартина Брэйтуэйта.
О Брэйтуэйте
«Мартин – разносторонний и качественный футболист. Он сделает большой вклад в команду».
Об уровне команды
«Я убежден, что у нас есть команда, которая может претендовать на Ла Лигу и Лигу чемпионов».
О конфликте с Месси
«Я осознал, что есть вещи, которые должны решаться внутри клуба, а не в прессе».
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