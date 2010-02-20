Абидаль о конфликте с Месси: «Осознал, что есть вещи, которые должны решаться внутри клуба, а не в прессе»

Спортивный директор «Барселоны» высказался о ситуации в клубе на презентации форварда Мартина Брэйтуэйта.

О Брэйтуэйте

«Мартин – разносторонний и качественный футболист. Он сделает большой вклад в команду».

Об уровне команды

«Я убежден, что у нас есть команда, которая может претендовать на и Лигу чемпионов».

О конфликте с Месси

«Я осознал, что есть вещи, которые должны решаться внутри клуба, а не в прессе».

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