Ривалдо: «Абидаль навредил «Барсе». Месси имеет полное право злиться на него»

Экс-хавбек «Барселоны» Ривалдо высказался о конфликте форварда и спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля.

«Реакция Лео Месси, когда он через свои социальные сети раскритиковал , кажется мне нормальной.

Месси имеет полное право сердиться на Абидаля за то, что он жаловался на профессионализм некоторых игроков на тренировках, особенно когда Абидаль не упомянул какого-либо конкретного имени.

Это поставило под вопрос всю команду. Трудно говорить об этой ситуации извне, но Месси просто пытался защитить команду и себя, сохранить свою репутацию и в то же время выяснить, на каких игроков ссылается Абидаль.

Спортивный директор был наивен, говоря что-то подобное в интервью. Очевидно, что это вызвало бы громкую реакцию в СМИ, заставив Месси отреагировать. Подобные проблемы должны решаться внутри клуба. Абидаль не сделал этого нарочно, но, в конечном счете, он навредил клубу.

Теперь ясно, что Эрнесто Вальверде не был самой большой проблемой клуба. Самый большой неудачник во всей этой ситуации – «Барса».

Абидаль и Месси должны как следует поговорить. Абидаль находится в сложной ситуации, ведь отреагировавший игрок – не просто футболист, а капитан «Барсы» и суперзвезда.

Простое возвращение на победный путь разрешит эту проблему», – сказал Ривалдо.

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