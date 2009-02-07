Ривалдо: «Абидаль навредил «Барсе». Месси имеет полное право злиться на него»

Экс-хавбек «Барселоны» Ривалдо высказался о конфликте форварда Лионеля Месси и спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля.
«Реакция Лео Месси, когда он через свои социальные сети раскритиковал Эрика Абидаля, кажется мне нормальной.
Месси имеет полное право сердиться на Абидаля за то, что он жаловался на профессионализм некоторых игроков на тренировках, особенно когда Абидаль не упомянул какого-либо конкретного имени.
Это поставило под вопрос всю команду. Трудно говорить об этой ситуации извне, но Месси просто пытался защитить команду и себя, сохранить свою репутацию и в то же время выяснить, на каких игроков ссылается Абидаль.
Спортивный директор был наивен, говоря что-то подобное в интервью. Очевидно, что это вызвало бы громкую реакцию в СМИ, заставив Месси отреагировать. Подобные проблемы должны решаться внутри клуба. Абидаль не сделал этого нарочно, но, в конечном счете, он навредил клубу.
Теперь ясно, что Эрнесто Вальверде не был самой большой проблемой клуба. Самый большой неудачник во всей этой ситуации – «Барса».
Абидаль и Месси должны как следует поговорить. Абидаль находится в сложной ситуации, ведь отреагировавший игрок – не просто футболист, а капитан «Барсы» и суперзвезда.
Простое возвращение на победный путь разрешит эту проблему», – сказал Ривалдо.
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