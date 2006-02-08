Димитар Бербатов: «Был поражен, когда Месси открыто критиковал Абидаля. Дела клуба не надо выносить на публику»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о конфликте между нападающим «Барселоны» и спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем.

«Во всех крупных клубах случаются разногласия, но все, от игроков до руководства, должны помнить, что они в одном клубе. Разногласия никогда не должны выноситься на публику.

Я играл с Абидалем в «Монако» и был немного поражен, когда Месси так открыто критиковал его в течение недели. Это дает почву журналистам.

Месси настолько важен для команды, что можно сказать, что он и есть . Да, у игроков сегодня много власти, но я надеюсь, что Месси и Абидаль смогут разрешить свои разногласия как можно скорее, чтобы двигаться дальше», – сказал Бербатов.

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