Гвардиола о словах Бартомеу про бан «Сити»: «Советую «Барсе» не высказываться слишком громко»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал высказывания президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу о финансовом фэйр-плей.
Функционер «блауграны» поблагодарил УЕФА за то, что «организация неукоснительно следует принципам ФФП».
«Если в «Барселоне» рады нашему отстранению, я бы сказал президенту [Бартомеу] – дайте нам обжаловать решение.
Мы считает, что мы правы, мы собираемся подать апелляцию. Советую «Барселоне» не высказываться слишком громко – все иногда оказываются в разных ситуациях.
Мы собираемся подать апелляцию и, надеюсь, в будущем сможем сыграть в Лиге чемпионов против Барселоны», – заявил Гвардиола.
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