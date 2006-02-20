Гвардиола о словах Бартомеу про бан «Сити»: «Советую «Барсе» не высказываться слишком громко»

Главный тренер Пеп Гвардиола прокомментировал высказывания президента «Барселоны» о финансовом фэйр-плей.

Функционер «блауграны» поблагодарил УЕФА за то, что «организация неукоснительно следует принципам ФФП».

«Если в «Барселоне» рады нашему отстранению, я бы сказал президенту [Бартомеу] – дайте нам обжаловать решение.

Мы считает, что мы правы, мы собираемся подать апелляцию. Советую «Барселоне» не высказываться слишком громко – все иногда оказываются в разных ситуациях.

Мы собираемся подать апелляцию и, надеюсь, в будущем сможем сыграть в Лиге чемпионов против Барселоны», – заявил Гвардиола.

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