Директор «Ман Сити» об отстранении от ЛЧ: «Все эти обвинения – ложь. Просто ложь»

Исполнительный директор Ферран Сориано не согласен с решением УЕФА отстранить клуб от Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«Я думаю, что клуб должен был сказать что-то об этом. Мы должны сказать это ради самих себя, ради всех заинтересованных сторон, ради фанатов и всей семьи «Манчестер Сити» во всем мире.

Самое важное, что я должен сегодня сказать: эти обвинения – ложь . Это просто ложь.

Фанаты могут быть уверены в двух вещах. Первая – это ложные обвинения. Вторая – мы сделаем все возможное, чтобы доказать это.

Но мы должны быть осторожны. Мы должны уважать этот процесс, который все еще продолжается.

Владелец не инвестировал в клуб какие-либо средства, которые не были должным образом оформлены. Как футбольный клуб мы стабильны, прибыльны, у нас нет долгов, наши счета множество раз проверялись аудиторами, регуляторами, инвесторами, все совершенно чисто», – заявил Сориано.

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