Елагин о мате: «Девочки-менеджеры идут и начинают: на «х», на «п». Это не девушки, это оно»

Комментатор Александр Елагин высказался о матерных высказываниях в СССР и России.

«Коррупция? Друзья мои, смотрите советское кино – «Знатоки». Будете улыбаться, будете иронично смотреть, но нам не хватает таких людей. Были ли такие люди? Были.

Я был знаком с такими людьми, которые по-настоящему верили в свою работу. Милиционеры, которые по-настоящему боролись против преступности.

И, кстати, у нас в Замоскворечье, вся Большая Серпуховка – практически в каждом дворе все сидели. Кто за что. Понимаете! Даниловский рынок, Замоскворечье – это такие ребята были…

Но! Замоскворечье – это такой самый был не то что бандитский, но блатной район. Но! Чтобы во дворе ругались матом?! Да ни в жизни! Никогда!

Могли матком сказать уже взрослые люди, когда сидели-играли в домино или когда выпивали. Но чтоб молодежь ругалась матом – такого быть не должно.

А тут я в лифте еду, девочки-менеджеры идут и начинают: на «х», на «п». Ребята, это что ж такое?! Это девушки? Я так и хотел сказать: вы чего? Это не девушки, это оно. Не девушки. Не женщины.

Раньше такого не было. Я не идеализирую. Никакой идеализации нет. Но участкового знали в моем районе, в Замоскворечье, все. И он всех знал. А сейчас кто такой участковый – хрен его знает», – сказал Елагин.

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