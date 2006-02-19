Елагин о пенсиях: «У меня – 15 тысяч. Можно на нее прожить? А в СССР у пенсионеров занимали»

Комментатор Александр Елагин поделился мнением о ситуации с пенсиями в России.

«Уверенность в завтрашнем дне – самое главное. У кого занимали деньги в советское время? У пенсионеров!

А сейчас пенсионер получает сколько? Вот я пенсионер, у меня пенсия – 15 тысяч. Можно на нее прожить или нет? Скажите, наши дорогие чиновники.

Какая там минимальная заработная плата? Как может человек прожить на такие деньги? А если еще человек больной… Даже страшно подумать.

Такого не было в Советском Союзе. Еще раз скажу: не нужно на меня смотреть как на идиота свихнувшегося. Я не идеализирую.

А сейчас мы выиграли третье место… Какое? Мы вышли в полуфинал в 2008 году. И наш президент тогда, Медведев, принимал этих футболистов, славил их как героев.

А Мутко говорил: два раза, понимаешь, премия, трижды премия! Да чего сделали-то? Испанцам проиграли два раза – 1:4, 0:3. И они герои?! Два матча – против шведов и против голландцев.

Или сейчас вот вышли в плей-офф, в четвертьфинал [ ], и нашим ребятам, футболистам, которых я безмерно уважаю, дали заслуженных мастеров спорта. Ну это же неверно!

А легкоатлеты, а биатлонисты, а волейболисты! Наши футболисты когда последний раз были на Олимпиаде? В 88-м году! И все! И дальше – ни пу, ни му, ни кукареку», – сказал Елагин.