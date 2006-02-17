Семак о мате на футболе: «Это вопрос не к болельщикам, а к нашему обществу в целом»

Главный тренер Сергей Семак высказал отношение к мату на трибунах.

«Мои дети почти всегда ходят на все матчи. А у меня с детства сложилось нетерпимое отношение к мату. Я не привык выражаться. Я никого не осуждаю, просто это не мое.

Мне неприятно, когда я это слышу от других людей, мне неприятно, когда это слышат мои дети. Но я надеюсь, что они приходят на стадион, чтобы смотреть футбол, а не чтобы слушать, что там кричат болельщики.

Но это вопрос не столько к болельщикам, сколько в целом к нашему обществу. Снимая квартиру на Мойке, я практически каждую ночь слышал с улицы примерно то же самое», – сказал Семак.

«Когда государство полностью уйдет из спорта, узнаем, сколько наш футбол стоит по-настоящему». Мощный монолог Семака