Александр Елагин: «Премьер Британии объявил: мы горды, что у нас теперь нет пап и мам, а есть «родитель 1», «родитель 2». Ну абсурд!»

Комментатор Александр Елагин поделился мнением о стирании гендерных различий между родителями.

«Нельзя убивать дух игры, когда по ногтю, по трем-четырем сантиметрам – смешно отменять и давать офсайд. Вы скажете: но как же так, правила есть правила! Какая разница, какой офсайд – маленький или большой?

Друзья мои, когда офсайд действительно дает преимущество, реальное преимущество атакующей стороне, забивающему игроку – это одно. Когда там он на метр-два или полметра… Но вот эти вычерчивания…

Чеферин предлагает, чтобы видно было четко: это офсайд и этот офсайд дал преимущество забивающему футболисту. Это конечно. Тут вопросов нет.

А когда здесь вот такая фитюлька – пять сантиметров! И было видно, что Жиру великолепно выходит на этот мяч! И вот там этот расчерчивает Кавана: не было гола, нельзя засчитывать офсайд. Это абсурд. Это дух игры убивает.

Подчеркиваю еще раз, что когда офсайд играет против команды, пропускающей гол, и дает большое преимущество забивающему игроку – об этом и говорил Чеферин. На мой взгляд, очень правильно. И скоро это будет изменено.

Опять же, возвращаясь к монитору… Знаете, они же ведь, британцы, ребята чванливые, упертые! Они же иногда такими вещами хвалятся! Например, сейчас у них премьер-министр объявил: мы горды тем, что у нас теперь нет пап и мам, а у нас есть «родитель 1», «родитель 2». Ну абсурд. Вы знаете, это же просто абсурд какой-то!

В природе такого не существует. Это только человек может вот придумать такой идиотизм. Если бы звери могли разговаривать и льва, царя зверей, спросили бы: а вы хотите быть родителем первым и родителем вторым, да он бы сожрал вас в мгновение ока за идиотизм этого вопроса!» – сказал Елагин.