Оле-Гуннар Сульшер: «Челси» не повезло с отмененными голами – решения правильные, но пограничные. К счастью, когда я играл, ВАР не было»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Челси премьер-лига Англия судьи Энтони Тэйлор Крис Кавана видеоповторы Эрик Байи Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о победе над «Челси» (2:0).

«Мы не очень здорово играли с мячом, порой мы были нерасторопны и небрежны, но в защите сыграли очень хорошо. Эрик Байи провел выдающийся первый матч после возвращения.

Линии были на нашей стороне, в футболе такое бывает. Сопернику не повезло с двумя голами, отмененными из-за ВАР. Это правильные решения, но пограничные.

Повезло ли Магуайру? Не думаю, сначала фолили на нем, Батшуайи падал на него, так что он просто вытянул ногу и попал туда, где очень больно. Я не видел фола со стороны Фреда при отмененном голе. К счастью, когда я играл, ВАР не было. Жиру был на стопу, даже на половину стопы в офсайде. Ну, хотя бы не плечо.

Теперь мы в трех очках позади «Челси», это невероятно важная победа. Мы не смогли бы отыграть девять очков», – сказал Сульшер.

Главным арбитром матча был Энтони Тэйлор, видеоассистентом – Крис Кавана.

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