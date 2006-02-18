Магуайр об эпизоде с Батшуайи: «Я выпрямил ногу, подумав, что он на меня упадет. Это естественная реакция»

Капитан Харри Магуайр поделился мыслями о победе над «Челси» (2:0) в матче чемпионата Англии.

«Сегодня был очень важный матч. Мы понимали, что надо взять три очка, чтобы сократить отставание. Мы показали достойную игру. Разумеется, очень приятно добиться победы. Мы не реализовали несколько моментов, но все равно показали солидную игру.

В некоторых моментах мы могли сыграть получше, но все же это важные три очка. В этом сезоне мы были слишком нестабильны. Мы не справлялись, когда чувствовали давление и нужно было взломать соперника.

Давненько я не забивал. Я знал, что это вопрос времени. Надеюсь, теперь будет голов больше.

Эпизод с Батшуайи? Я знаю, что коснулся его. Я подумал, что он упадет на меня, и выпрямил ногу, чтобы остановить его. Это естественная реакция, это не было ударом, у меня не было никакого намерения.

Думаю, что [неудаление] это правильное решение. Я понимал, что задел его, но не хотел причинять ему боль. Это была просто естественная реакция. Я извинился перед ним, и было приятно, что рефери все понял», – сказал Магуайр в эфире Sky Sports.

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