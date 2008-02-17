Сеск о фоле Магуайра: «Это красная»

Бывший полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас не оценил поведение капитана «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра в матче с лондонцами (0:0, первый тайм).
«Это красная», – написал Сеск.
Твиттер «Челси» отреагировал: «Кто согласен с Сеском?».
Отметим, что после стыка Магуайра с Миши Батшуайи был использован ВАР, однако ассистенты не посчитали этот момент достаточным для удаления. Главный арбитр матча – Энтони Тэйлор.
На Sports.ru можно следить за матчем «Челси» с «МЮ» по текстовой онлайн-трансляции.
Фото: кадр из трансляции