Сеск о фоле Магуайра: «Это красная»

Бывший полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас не оценил поведение капитана Харри Магуайра в матче с лондонцами (0:0, первый тайм).

«Это красная», – написал Сеск.

Твиттер «Челси» отреагировал: «Кто согласен с Сеском?».

Отметим, что после стыка Магуайра с был использован ВАР, однако ассистенты не посчитали этот момент достаточным для удаления. Главный арбитр матча – Энтони Тэйлор.

На Sports.ru можно следить за матчем «Челси» с «МЮ» по текстовой онлайн-трансляции.

Фото: кадр из трансляции