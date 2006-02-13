📧Сарри сказал, что пошел бы работать на почту, если бы хотел избежать трудностей. Почта Италии ему ответила

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри пошутил по поводу давления и трудностей в работе в Турине.

«Если бы я хотел избежать давления и трудностей, я бы подал заявление на работу на почту», – сказал Сарри на пресс-конференции.

Почта Италии отреагировала на слова Сарри, выпустив заявление.

«Почта Италии призывает мистера Сарри посвятить несколько минут своего драгоценного времени на изучение того факта, что Почта – самая крупная компания страны, которую выпускники выбирают в качестве одной из наиболее привлекательных компаний для работы.

Мы входим в число 500 лучших компаний мира по качеству трудовой деятельности, выступаем едва ли не лучше всех на фондовой бирже по итогам 2019 года и занимаем третье место в мире среди итальянских компаний по части имиджа и репутации.

Так что испытания, в противовес тому, что говорил мистер Сарри, предназначены как раз для сотрудников Почты Италии. И наша компания несет ответственность перед гражданам, предприятиями и государством.

Приглашаем Сарри лично посмотреть на нашу ежедневную работу в одном из 15 000 офисов», – говорится в обращении почты.

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