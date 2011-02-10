Семак о чемпионстве «Зенита»: «Даже «Барселона» за 8 туров теряла 11 очков»

Главный тренер Сергей Семак высказался об 11-очковом отрыве от второго места в РПЛ.

– Все игроки «Зенита» говорят, что еще не чемпионы, несмотря на колоссальный отрыв. Вы говорите о том же самом. Почему не сказать, что отрыв такой, что мы без пяти минут чемпионы?

– Я думаю, что запас, который есть, хороший, но не позволяет команде расслабиться. Манчини пришел в клуб, через 10 туров все говорили: «Это команда-чемпион, отрыв, действуют здорово».

Это две разные части чемпионата. Сейчас мы можем увидеть абсолютно другой футбол, другие команды, другой темп набор очков у наших конкурентов. Ничего абсолютно еще не решено, несмотря на достаточно солидное преимущество.

Нам надо смотреть на свою игру, отталкиваться от своей игры. После 15 туров никто не говорил о том, как уверенно «Зенит» лидирует, что он будет чемпионом, команда сильнее. Такого не было, потому что все шли очень ровно, все набирали очки. Любой тур менял все в первой пятерке.

Нам хорошо удались последние несколько туров в чемпионате, когда мы встречались с нашими принципиальными соперниками, не потеряли очки, наши конкуренты – потеряли. Поэтому у нас появился некий запас прочности, который позволяет нам сейчас спокойно готовиться, но ничего не решено.

Даже «Барселона» за 8 туров теряла 11 очков. Они стали чемпионами при этом, но она 11 очков потеряла и финишировала с запасом в одно очко! Мы не должны смотреть, какой отрыв. Надо спокойно выполнить задачу, а потом спокойно заниматься следующими вопросами, – сказал Семак в эфире «России 24».