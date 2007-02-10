Семак о трансферах: «Споры с руководством периодически возникают»

Главный тренер Сергей Семак высказался о своей роли в петербургском клубе.

– Семак – просто тренер или еще и менеджер, за которым в трансферах остается последнее слово?

– Я могу предложить что-то, если кто-то мне посоветует какого-то игрока. Но решение всегда остается за руководством. Спорные ситуации периодически возникают. Все, что я могу, – действовать прежде всего в интересах команды. Я считаю, что, допустим, нужен игрок такого плана. Дальше вступают спортивный директор и руководство.

То же самое касательно пролонгирования отношений с игроками. Я высказываю свою позицию по тому, как я вижу, по поводу того же Олега Шатова. Понятно, что это очень талантливый игрок, единственная проблема – количество игрового времени, которое он может дать клубу, потому что в последнее время травматизм у него очень-очень высок. Но это уже прерогатива клуб.

Сколько он будет играть? Олег может играть много, но при условии, что он не будет много времени проводить в нашем лазарете. И клуб уже выстраивает какие-то позиции, рычаги, какой контракт предложить, на каких условиях, чтобы стимулировать игрока показывать свои лучшие качества, – сказал Семак.