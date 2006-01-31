Анхель Ди Мария: «Играть с Роналду, Месси, Иброй, Руни – мечта. Лео – лучший из них»

Полузащитник Анхель Ди Мария оценил партнеров по клубам, с которыми он выступал за карьеру.

«Иметь возможность играть с такими футболистами – мечта. С Криштиану, Месси, Иброй, Руни. Никогда бы не подумал, что буду играть с ними, это очень приятно.

Лео – лучший из этих четырех. Роналду – монстр. Неймар получает удовольствие от футбола. Он бразилец: когда он играет, он развлекается.

Ибра – сумасшедший. У него непростой характер. На поле он как Криштиану, но за его пределами он очень хороший человек. Я с ним очень хорошо ладил.

Руни довольно тихий. Никогда бы не поверил, что он настолько силен.

Из всех, с кем я играл, сложно выбрать кого-то. Но если выделить кого-то одного, то это Месси», – заявил Ди Мария.

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