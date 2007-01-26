Гути: «Роналду в эру Месси выиграл 5 «Золотых мячей». Это невероятно»

Бывший полузащитник «Реала» Гути поделился мнением об игре форвардов Криштиану Роналду и .

«Я знаю только одного игрока, зверски успешного в каждом матче. И это Месси.

Всякий раз как Лионель выходит на поле, что-нибудь да происходит. У остальных случаются взлеты и падения.

Это правда – я написал в твиттере, что выбираю Месси. Но я очень высоко ценю и то, чего добился Роналду. Он великий игрок и все еще очень важен в мире футбола.

Месси более талантлив, Криштиану – больше бомбардир, он более амбициозен, он сам себя сделал. Невероятно, что в эру Месси он сумел выиграть 5 «Золотых мячей».

В «Реале» Роналду был крайне важен для команды, кроме массы забитых голов, он проявлял себя в больших матчах. «Реалу» его не хватает», – сказал Гути в интервью Movistar+.

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