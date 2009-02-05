Сетьен о будущем Месси: «Я ему не отец. Он способен решать самостоятельно»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о будущем форварда .

- Вы переживаете насчет будущего Месси?

– Месси – зрелый игрок, он способен принимать решения. Не буду вмешиваться в его жизнь, ведь я ему не отец.

Я должен сделать так, чтобы мои игроки были довольны и становились лучше на поле.

Вижу Месси с улыбкой на лице. Он любит приходить на тренировки, ему нравится быть здесь. Я видел это сегодня так же, как и вчера или позавчера, – сказал Сетьен.

Бартомеу поговорил с Месси и Абидалем об их конфликте. Он считает, что ситуацию можно исправить

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