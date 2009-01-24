«Челси» и «Вест Хэм» отказались платить 25 млн фунтов за Чалова (Daily Star)

Нападающий Федор Чалов, скорее всего, не покинет в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Star.

21-летнего россиянина хотели подписать «Вест Хэм» и , однако оба клуба отказались платить запрашиваемые 25 миллионов фунтов.

ЦСКА при этом, как сообщает источник, не заинтересован отдавать Чалова в аренду. Статистику нападающего можно найти здесь.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подписать Чалова, если не сможет согласовать аренду форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

Чтобы уехать в АПЛ, Чалову мало согласия ЦСКА. Нужна оценка специальной комиссии