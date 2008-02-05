Гендиректор «Балтики»: «Предлагаем Кокорину поиграть у нас полгода, отвлечься, перезагрузиться»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев подтвердил интерес клуба к форварду Александру Кокорину.

«С Кокориным были переговоры в формате дружеского обсуждения. Он дружит с , поэтому мы его задействовали.

Предлагаем Саше поиграть у нас полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего, перезагрузиться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом пойти вперед. Ситуация непонятная, потому что никто не знает, как все разрешится с «Зенитом» и «Сочи».

Но мы держим руку на пульсе. Сам Саша на предложение улыбнулся, потому что не все от него зависит», — сказал Качукаев.

Кокорин ведет переговоры с «Рубином» и «Балтикой»