РУСАДА о возможном отстранении России от ЧМ-2022: «Может, это заказ. Процедура уведомления иная»

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что информация о возможном отстранении России от участия в чемпионате мира 2022 года могла быть заказной.

«Я абсолютно убеждена, что это заявление пока никак не соотносится с решением [от 9 декабря]. Потому что, во-первых, еще не было заседания CAS, которое расставит все точки над i. И, во-вторых, какие бы ни были прогнозы, даже если они не оптимистичны, а они не оптимистичны, процедура уведомления совсем иная.

Национальную федерацию, в данной ситуации это РФС, должна уведомить международная федерация, в данном случае , о том, какой будет формат дальнейших процедурных моментов, основанных на этом решении CAS.

К тому же WADA, во-первых, никогда об этом напрямую не уведомит национальную федерацию. А, во-вторых, сегодня об этом преждевременно говорить, это явно не правдивая информация.

Чем это может быть вызвано? Всегда сложно понять, какие мотивы движут поступками и словами других людей. Сегодня это нелегитимное заявление, и оно не может иметь никакой силы. Может быть, кто-то захотел попиариться или это какой-то заказ. Сложно сказать, но это не отражает действительности», – заявила Пахноцкая.

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