Месси намерен продлевать контракт с «Барселоной» на сезон каждый год

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси планирует перед каждым сезоном продлевать контракт с клубом на один год.

Аргентинец, которому летом исполнится 33 года, будет отталкиваться от своей физической формы и состояния.

Действующий контракт нападающего с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2020/21.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу готов предложить Месси бессрочное соглашение.

Форвард ценит предложение руководства «Барселоны», но склоняется к варианту с переподписанием контракта каждый сезон с правом отказаться от обязательств в одностороннем порядке не позднее июня.

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