Мбаппе не извинился перед Тухелем, но признал, что слишком остро отреагировал на замену

Нападающий «ПСЖ» не извинился за свое поведение перед тренером Томасом Тухелем и партнерами по команде.

При этом в общении со своим окружением 21-летний француз признал, что, вероятно, слишком остро отреагировал на замену в матче с «Монепелье» (5:0) на 69-й минуте, сообщает Marca со ссылкой на L’Équipe.

В то же время Мбаппе полагает, что Тухель все еще относится к нему как к молодому и только начинающему карьеру игроку, хотя он уже добился успеха в футболе.

Мбаппе раздражен тем, что его меняют раньше остальных звезд парижан. Спортивный директор клуба Леонардо уже встретился с игроком и с Тухелем после их конфликта.

Напомним, Мбаппе и ранее выражал недовольство заменой. Последний раз это случалось в декабре прошлого года, когда игрок проигнорировал Тухеля после замены.

Мбаппе устроил истерику из-за замены при счете 5:0. А после матча злился уже Тухель