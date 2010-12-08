Мбаппе проигнорировал Тухеля после замены в матче с «Монпелье»

У форварда Килиана Мбаппе случилось недопонимание с тренером Томасом Тухелем в конце матча против «Монпелье» (3:1) в 17-м туре Лиги 1.

На 76-й минуте Мбаппе забил гол, который вывел команду вперед, а на 81-й отдал голевую передачу нападающему .

Тухель на 90-й минуте решил выпустить хавбека вместо Мбаппе.

Когда немец подошел к Килиану, покидающему поле, и попытался его обнять и объяснить свое решение, 20-летний француз отвел взгляд и отвернулся от тренера.

В течение десятка секунд Тухель предпринимал попытки поговорить с Мбаппе, однако тот демонстративно не обращал внимание на тренера.

Это уже второй матч подряд, когда Мбаппе недоволен заменой. 4 декабря в игре с (2:0) в которой француз забил гол, он также остался не в восторге от необходимости покинуть поле на 78-й минуте.

Ранее сообщалось о том, что 20-летнего форварда хочет подписать «Реал».

Фото: кадр из трансляции Canal+