Мбаппе недоволен, что его меняют раньше остальных звезд «ПСЖ». Леонардо встретился с ним и с Тухелем после конфликта

«ПСЖ» пытается разрешить конфликтную ситуацию между нападающим Килианом Мбаппе и главным тренером Томасом Тухелем.

По информации Le Parisien, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо провел встречу с игроком и тренером. Однако это не означает, что напряжения между Мбаппе и Тухелем больше нет.

Форвард считает, что действия Тухеля не соотносятся с позицией «ПСЖ». Клуб указывает на важность Мбаппе для нынешнего состава, использует его для коммерческой деятельности и в медиа. На поле же, по мнению 21-летнего француза, с ним обращаются точно так же, как и с любым другим игроком.

Мбаппе раздражает то, что его всегда заменяют первым, в то время как нападающий Неймар или полузащитник Анхель Ди Мария остаются на поле. В этом сезоне француза 5 раз заменяли в матчах Лиги 1 – чаще всех среди атакующих игроков «ПСЖ».

Кроме того, сообщается, что французский клуб намерен продлить контракт с Мбаппе. Ситуация, которая произошла во время матча с «Монпелье» (5:0), никак не повлияет на планы «ПСЖ».

В этом сезоне Мбаппе провел за клуб 16 матчей в Лиге 1, забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ди Мария – Мбаппе: «Парни на скамейке тоже хотят играть, надо это понимать»

Мбаппе устроил истерику из-за замены при счете 5:0. А после матча злился уже Тухель