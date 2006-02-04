Федун о Солтмураде Бакаеве: «Он что, моя жена? Постоянно ребята уходят, это бизнес для них»

Владелец Леонид Федун высказался об уходе полузащитника Солтмурада Бакаева в .

– Вы встречались с его отцом, хотели глубоко погрузиться в тему?

– Они объяснили свою позицию. У нас нет аргументов. Если человек считает, что ему потом пробиться в основной состав «Спартака» проще через «Рубин», как он сам сказал... Что я могу сделать? Все, что я мог сделать, я пытался сделать. Я же не могу на него надеть наручники и сказать: «Давай оставайся в команде». Это был его выбор.

– А в чем логика?

– Вы можете пойти к Бакаеву потом и спросить. Чего вы меня спрашиваете сейчас?

– У вас нет претензий к Цорну по тому, как велись переговоры?

– Ну если мы предложили контракт по деньгам больше, чем предложил «Рубин», что я могу сделать?

– Есть боль от того, что ушел Бакаев? Разочарование?

– А почему... подождите, он что, моя жена? Перестаньте, у меня столько воспитанников ушло. Вон Прошляков играет за , тоже считался звездой. Постоянно ребята уходят. Это бизнес для них, – сказал Федун.