Это′О о Месси: «Это инородный элемент в земном футболе. Ему нет аналогов»

Экс-форвард «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самюэль Это′О рассказал, кто был лучшим игроком из числа тех, с кем он вместе выходил на поле.

— При вас за первую команду «Барселоны» начал выступать . Он лучший, с кем вы когда-либо выходили на поле?

— Мне повезло играть с очень сильными игроками, и кого бы ни назвали из моих бывших партнеров, это будет звезда или как минимум добротный игрок.

Если говорить про Месси, это инородный элемент в земном футболе. Ему нет аналогов, он такой один. Многие говорят, что он бы не был таким великим, если бы выступал за другой клуб, но у меня другое мнение. В любой команде все бы пытались подтянуться к его уровню, а он бы продолжал творить историю.

Но если выбирать кого-то одного, то я бы выбрал не Лео, а Андреса Иньесту. Даже я не мог сачкануть или не добежать после его паса. Все его действия на футбольном поле сверхгениальные, – сказал Это′О.

«Барселона» 2010-х – Месси, Хави, Иньеста, Суарес и Неймар снова вместе