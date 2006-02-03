Гвардиола об отсутствии шансов догнать «Ливерпуль»: «Да, они далеко»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после поражения от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 25-го тура АПЛ ответил на вопрос о том, остались ли у его команды шансы догнать «Ливерпуль».

– Вы на 22 очка отстаете от «Ливерпуля». Вы уступили в борьбе за титул? Вы согласны с тем, что шансов практически нет?

– (улыбается и кивает)

– Да?

– (смеется)

– Вы можете произнести это?

– (смех в зале)

– Я не могу процитировать ваши кивки.

– Да, они далеко, – сказал Гвардиола.

«Ливерпулю» до чемпионства осталось 6 побед. Они могут взять титул раньше всех в истории АПЛ