«Зенит» поздравил Пике с днем рождения, выложив фото его игры рукой в матче с Россией на ЧМ-2018

поздравил защитника «Барселоны» Жерара Пике с днем рождения.

Испанский аккаунт клуба из Санкт-Петербурга опубликовал фото игрока с матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между Испанией и Россией.

Тогда Пике сыграл рукой в штрафной площади, после чего форвард россиян Артем Дзюба сравнял счет с пенальти.

«Поздравляем Пике с днем рождения и шлем ему сердечный привет из России», – говорится в сообщении «Зенита» в твиттере.

2 февраля Пике исполнилось 33 года.

«Барселона» может сделать форму с рукой Пике. Он показывал 5 пальцев после побед над «Реалом»