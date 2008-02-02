«Зенит» поздравил Пике с днем рождения, выложив фото его игры рукой в матче с Россией на ЧМ-2018

«Зенит» поздравил защитника «Барселоны» Жерара Пике с днем рождения.
Испанский аккаунт клуба из Санкт-Петербурга опубликовал фото игрока с матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между Испанией и Россией.
Тогда Пике сыграл рукой в штрафной площади, после чего форвард россиян Артем Дзюба сравнял счет с пенальти.
«Поздравляем Пике с днем рождения и шлем ему сердечный привет из России», – говорится в сообщении «Зенита» в твиттере.
2 февраля Пике исполнилось 33 года.
«Барселона» может сделать форму с рукой Пике. Он показывал 5 пальцев после побед над «Реалом»
Le felicitamos a @3gerardpique por el día de su cumpleaños y mandamos a él un saludo cordial desde Rusia💙🙌🏻 pic.twitter.com/qEtIx6hYvZ— FC Zenit Español🌊 (@es_fczenit) February 2, 2020