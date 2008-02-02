«Зенит» поздравил Пике с днем рождения, выложив фото его игры рукой в матче с Россией на ЧМ-2018

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«Зенит» поздравил защитника «Барселоны» Жерара Пике с днем рождения.

Испанский аккаунт клуба из Санкт-Петербурга опубликовал фото игрока с матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между Испанией и Россией. 

Тогда Пике сыграл рукой в штрафной площади, после чего форвард россиян Артем Дзюба сравнял счет с пенальти.

«Поздравляем Пике с днем рождения и шлем ему сердечный привет из России», – говорится в сообщении «Зенита» в твиттере.

2 февраля Пике исполнилось 33 года.

«Барселона» может сделать форму с рукой Пике. Он показывал 5 пальцев после побед над «Реалом»

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