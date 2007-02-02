Нобель Арустамян: «Марсель» пытался купить Кокорина и предлагал ему контракт на 1,5 года»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что «Марсель» пытался купить форварда Александра Кокорина.

«Пару дней назад у французского возникла идея заполучить Кокорина, но дальше предварительных переговоров дело не зашло.

Вторая команда французской Лиги 1 в последний момент пыталась провернуть трансфер. Инициатива исходила от , который работал с Кокориным в «Зените» и теперь хотел видеть его в «Марселе».

Кокорину предлагали контракт на полтора года. Но сторона футболиста не смогла договориться с «Зенитом». У французского клуба не осталось денег на зимнее окно, и клуб даже не стал делать официальное предложение «Зениту», – сообщил Арустамян в своем телеграм-канале.