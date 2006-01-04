Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Эспаньол» против «Барселоны»

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В 19-м туре Ла Лиги «Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1).

В субботу «Хетафе» принимает «Реал Мадрид», «Эспаньол» – «Барселону».

Чемпионат Испании

19-й тур

Валенсия – Эйбар
Дата проведения
4 января, 15.00, «Месталья»
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Хетафе – Реал Мадрид
Дата проведения
4 января, 18.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Леванте
Дата проведения
4 января, 20.30, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Эспаньол – Барселона
Дата проведения
4 января, 23.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Мальорка
Дата проведения
5 января, 14.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Вильярреал
Дата проведения
5 января, 16.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Бетис
Дата проведения
5 января, 18.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Осасуна
Дата проведения
5 января, 23.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Леганес 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
3 января, 21.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 4 Брэйтуэйт, 1:1 – Унал, 1:2 – 13 Меса, 2:2 – 79 Унал.
ВальядолидМасип, Антоньито (Эрвиас, 90), Оливас, Салису, Мойяно (Мичел, 59), Плано, Алькарас, Хоакин Фернандес, Тони Вилья (Сандро Рамирес, 58), Гвардиола, Унал.
ЛеганесКуэльяр, Росалес (Руибаль, 86), Авазьем, Омеруо (Тарин, 84), Сильва, Родригес, Оскар Родригес (Каррильо, 80), Рубен Перес, Меса, Брэйтуэйт, Эн-Несири.
Предупреждения:
Сильва (7), Меса (58), Алькарас (68), Гвардиола (86), Унал (90).

 

Севилья – Атлетик 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
3 января, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Голы:
0:1 – 15 Капа, 1:1 – 60, автогол Нуньес.
СевильяВацлик, Навас, Каррису (Эскудеро, 46), Диего Карлос, Кунде, Жордан, Фернандо, Банега, Окампос, Мунир (Васкес, 82), Оливер Торрес (де Йонг, 46).
АтлетикУнаи Симон, Йерай Альварес, Нуньес, Мартинес, Капа, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Весга, Берчиче, Уильямс (Унаи Лопес, 73), Кодро (Вильялибре, 70).
Предупреждения:
Каррису (31), Капа (71), Окампос (77), Унаи Лопес (84), Нуньес (85), Мартинес (87).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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