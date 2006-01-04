Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Эспаньол» против «Барселоны»

В 19-м туре Ла Лиги «Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1).
В субботу «Хетафе» принимает «Реал Мадрид», «Эспаньол» – «Барселону».
Чемпионат Испании
19-й тур
- Дата проведения
- 4 января, 15.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 4 января, 18.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 4 января, 20.30, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 4 января, 23.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 5 января, 14.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 5 января, 16.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 5 января, 18.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 5 января, 23.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 3 января, 21.00, «Хосе Соррилья»
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Вальядолид –
Масип, Антоньито (Эрвиас, 90), Оливас, Салису, Мойяно (Мичел, 59), Плано, Алькарас, Хоакин Фернандес, Тони Вилья (Сандро Рамирес, 58), Гвардиола, Унал.
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Леганес –
Куэльяр, Росалес (Руибаль, 86), Авазьем, Омеруо (Тарин, 84), Сильва, Родригес, Оскар Родригес (Каррильо, 80), Рубен Перес, Меса, Брэйтуэйт, Эн-Несири.
- Дата проведения
- 3 января, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Вацлик, Навас, Каррису (Эскудеро, 46), Диего Карлос, Кунде, Жордан, Фернандо, Банега, Окампос, Мунир (Васкес, 82), Оливер Торрес (де Йонг, 46).
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Атлетик –
Унаи Симон, Йерай Альварес, Нуньес, Мартинес, Капа, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Весга, Берчиче, Уильямс (Унаи Лопес, 73), Кодро (Вильялибре, 70).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.