Александр Кокорин: «Появлюсь в «Зените-2» завтра. Когда смогу увидеть контракт – непонятно»

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился планами на ближайшее будущее.

«Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать. Когда смогу вернуться и увидеть контракт – пока непонятно», – сказал Кокорин.

На вопрос о том, рассматривает ли он возможность расторжения контракта с «Зенитом», форвард повторил, что еще не изучил соглашение.

Сбор «Зенита-2», выступающий в Олимп-ПФЛ, проводит с 23 января по 7 февраля в Турции. Контракт, связывающий Кокорина с «Зенитом», рассчитан до ближайшего лета.

Ранее форвард отказался переходить в «Сочи». Футболист не попал в состав главной команды «Зенита» на второй сбор в Испании.

Сегодня стало известно, что в Кокорине заинтересован «Локомотив».

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»

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