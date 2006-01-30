Александр Кокорин: «Появлюсь в «Зените-2» завтра. Когда смогу увидеть контракт – непонятно»

Нападающий Александр Кокорин поделился планами на ближайшее будущее.

«Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать. Когда смогу вернуться и увидеть контракт – пока непонятно», – сказал Кокорин.

На вопрос о том, рассматривает ли он возможность расторжения контракта с «Зенитом», форвард повторил, что еще не изучил соглашение.

Сбор «Зенита-2», выступающий в , проводит с 23 января по 7 февраля в Турции. Контракт, связывающий Кокорина с «Зенитом», рассчитан до ближайшего лета.

Ранее форвард отказался переходить в «Сочи». Футболист не попал в состав главной команды «Зенита» на второй сбор в Испании.

Сегодня стало известно, что в Кокорине заинтересован «Локомотив».

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

Семак = принципиальность. Он до конца с Кокориным и ничего не боится