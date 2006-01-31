Федор Смолов: «Русские снова в деле в Виго»

Нападающий Федор Смолов впервые высказался после перехода из в «Сельту» на правах аренды.

«Русские снова в деле в Виго», – написал Смолов в инстаграме.

Сегодня форвард прошел медосмотр, заключил контракт с «Сельтой» и взял 9-й номер.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

После 21 тура «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.

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