Федор Смолов: «Русские снова в деле в Виго»

Нападающий Федор Смолов впервые высказался после перехода из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.
«Русские снова в деле в Виго», – написал Смолов в инстаграме.
Сегодня форвард прошел медосмотр, заключил контракт с «Сельтой» и взял 9-й номер.
В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
После 21 тура Ла Лиги «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.
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