«Сельта» предлагала 8,5 млн евро как опцию выкупа Смолова. «Локо» хотел больше, сумма еще не согласована

и «Сельта» не договорились о сумме выкупа за арендованного испанцами форварда , сообщает «Спорт-Экспресс».

Клуб из Виго предлагал включить в договор опцию выкупа за 8,5 млн евро, железнодорожники хотели получить большую сумму.

В итоге стороны договорились о том, что у «Сельты» будет право выкупа игрока, а к переговорам о сумме клубы вернутся позже.

Сообщалось, что аренда Смолова обойдется «Сельте» в 600 тысяч евро.

Об аренде 29-летнего форварда в испанскую команду первым сообщил Betting Insider.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

После 21 тура «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.

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