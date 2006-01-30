Смолов перейдет в «Сельту» в аренду. Завтра медосмотр и подписание контракта (Betting Insider)

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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов близок к переходу в «Сельту» на правах аренды, сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Московский клуб одобрил трансфер. Ожидается, что игрок уже сегодня отправится в Испанию, а завтра пройдет медосмотр и подпишет контракт.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

После 21 тура Ла Лиги «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу. Лучший бомбардир «Сельты» Яго Аспас забил 7 из 17 мячей команды.

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